Michetti a Roma e la politica che punta sulla competenza, non sulla celebrità

Si fa un gran parlare in queste ore, dopo la fumata bianca da parte del centrodestra sulla candidatura di Enrico Michetti a sindaco di Roma, della supposta scarsa notorietà del professore della università di Cassino. Tanto per iniziare occorre capire che cosa si intende per notorietà, quando si parla di politica, anche perché non sempre le due cose vanno a braccetto e soprattutto non sempre essere noti indichi capacità o competenza, anzi spesso è vero il contrario.

Michetti è docente esterno di diritto pubblico e dell'innovazione amministrativa al primo anno del corso di Economia aziendale, sede di Frosinone, dell'Università di Cassino. Dal 2005 al 2016 è stato professore a contratto di Diritto degli Enti Locali presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il 13 gennaio del 2017, su proposta dell'allora presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana" in considerazione "delle particolari benemerenze rese alla Nazione”. E’ molto noto al pubblico romano per una seguitissima trasmissione che tiene a Radio Radio, un emittente romana.