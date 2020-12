Natale, Lamorgese avvisa i furbetti: "70mila forze dell'ordine per controlli"

"Le forze di polizia che utilizziamo sono un numero elevato: nel periodo natalizio ci saranno 70mila unita' addetti a questo tipo di controllo ma con grande senso di equilibrio dal momento che sono aperti i negozi anche per salvaguardare un certo tipo di economia". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24 Live In Courmayeur. Parlando dei controlli effettuati dalle forze di polizia per il rispetto delle regole anti Covid, Lamorgese ha spiegato che "i controlli sono necessari da parte delle forze di polizia: dal mese di settembre ad oggi - ha sostenuto - sono stati fatti circa sei milioni di controlli, anche se il 50% sono stati registrati nel mese di ottobre e novembre. Pero' il problema e' la nostra responsabilita' personale: dobbiamo renderci conto che dobbiamo portare sempre la mascherina, evitare assembramenti.

I controlli sono necessari e si faranno, ma occorre un comportamento responsabile da parte di tutti noi". Controlli che saranno fatti, ha spiegato ancora la ministra, "con grande senso di equilibrio, perche' nel momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo anche per salvaguardare un certo tipo di economia. Allo stesso tempo - ha sottolineato - occorre che i titolari delle attivita' commerciali pongano in essere delle precauzioni, cercando di conservare regole primarie importanti. I controlli si faranno, pero' nel momento in cui ci sono le strade piene e i negozi aperti non e' che possiamo andare a fare controlli molto incisivi, perche' si correrebbero rischi ancora piu' importanti. Ci vuole grande senso di equilibrio e di responsabilita'". E, ha concluso, "se abbiamo consentito anche lo shopping, tocchera' a ognuno di noi fare in modo di evitare che ci siano file di persone ravvicinate che possono determinare un rischio per la salute pubblica".