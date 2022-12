"Panzeri? Ho conosciuto un uomo integro. Se colpevole, sarebbe un duro colpo"

Se le accuse a Panzeri fossero confermate? "Preferisco non pensarci. Perché sarebbe certamente un duro colpo sul piano personale prima che politico per chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui in tutti questi anni"



Onorio Rosati ha conosciuto bene Antonio Panzeri. Come lui è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano. Nel 2013 è stato poi eletto Consigliere regionale in Lombardia con il Pd, che ha lasciato nel marzo 2017 entrando nel gruppo misto per aderire ad Articolo 1 MDP prima e Liberi e Uguali poi. È stato il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per Liberi e Uguali nel 2018.



Intervistato da Affaritaliani.it sul presunto scandalo tangenti del Qatar che ha terremotato il gruppo dei Socialisti al Parlamento europeo, con l'arresto in Belgio anche per Panzeri, afferma: "Mi auguro che tutto si chiarisca al più presto e che Antonio (Panzeri, ndr) ne esca bene e nel migliore dei modi". Nel merito, anche considerando le parole di Panzeri a favore del Qatar pronunciate in passato, Rosati non entra: "Non ho seguito il dibattito al Parlamento europeo, a malapena si riesce a seguire il dibattito nel Parlamento italiano. So le cose che ho letto sui giornali".



"Da quando ho conosciuto e ho lavorato con Panzeri lo ricordo come una persona sindacalmente capace e moralmente integra. Io sono un garantista e seguo, sempre, il principio della presunzione di innocenza e a quello mi attengo. Voglio attendere che si faccia chiarezza sulle contestazioni formulate dalla magistratura sul caso, augurandomi che sia in grado di fornire tutte le risposte chiarendo ciò che gli viene contestato".

E nella malaugurata ipotesi che tutte le accuse, o anche solo in parte, fossero confermate? "Guardi preferisco non pensarci. Perché sarebbe certamente un duro colpo sul piano personale prima che politico per chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui in tutti questi anni".