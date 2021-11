Open, Renzi: "Indirizzare i contenuti. Fatti dare scalette da Rai e Mediaset"

Renzi: "Indirizzare i contenuti. Fatti dare scalette da Rai e Mediaset"

L'inchiesta sulla Fondazione Open e i presunti finanziamenti illeciti che coinvolge il leader di Italia Viva e altri componenti del Giglio Magico si arricchisce di nuovi dettagli. Emerge - si legge sul Fatto Quotidiano - una mail tra Renzi e Carrai agli atti dell'indagine. Un piano per gestire i rapporti con i media in vista delle elezioni politiche del 2018, alle quali Renzi partecipa da segretario del Pd, per il controllo capillare dei contenuti di tv e giornali. Si comincia dal “Moondo La7”. Le indicazioni di Renzi sono specifiche: “Dobbiamo pretendere una figura dedicata di raccordo tra noi e Andrea Salerno – direttore di La7, ndr. Conoscere le scalette. Capire i format dei nostri avversari. Essere presenti sempre, anche nei format mattutini con i migliori. Pretendere di indirizzare alcuni contenuti".

"Mondo Mediaset": “Accordo con Brachino/Confalonieri. Monitorare costantemente - prosegue il Fatto - Berlusconi e chiedere di fare altrettanto, sempre”. E ancora: “Mondo Rai. Accordo Agnoletti/Orfeo. Agnoletti era il portavoce di Renzi, ndr). Vanno però verificate anche le virgole. Montare polemiche sempre, come nel caso della sovraesposizione di Grasso sulla Costituzione o su Fazio”.Fonti vicine all’ex premier spiegano che l’email è solo “una bozza che girava da tempo, c’era stata una riunione su tutte le partite aperte degli ultimi mesi di campagna elettorale.