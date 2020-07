Autostrade ultima offerta: ora dipende tutto da Giuseppe Conte

Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia è terminato con l’approvazione di una nuova proposta finalizzata ad evitare la revoca delle concessioni autostradali. Proposta che è in corso di invio e che dovrebbe arrivare in serata sul tavolo della ministra Paola De Micheli. La quale studierà le carte con i propri tecnici per poi portarle a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte: passaggio atteso per lunedì, il premier nei giorni scorsi ha detto di attendersi una “proposta vantaggiosa” per lo Stato. Dopodiché martedì il consiglio dei ministri dovrebbe sciogliere il nodo sul destino di una fetta importante della rete autostradale italiana.