Beppe Grillo avverte il Pd: "Il Mes uno strumento inutile e inadatto"

No al Mes. Questa la strada dettata da Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle in vista del voto in Parlamento del 9 dicembre. "Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato". E ancora: "Dunque non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli".