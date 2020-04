Conte, che succede? Ecco perchè tarda la conferenza stampa

Tarda la conferenza stampa ormai da molte ore, che succede? Due sono i problemi sul tappeto, i nodi da risolvere, spiegano fonti di Palazzo Chigi: prima di tutto bisogna decidere come "trattare" la questione Mes (dire di si oppure porre subito il veto?). Il Pd non vuole affatto rinunciare al Mes light in tema sanitario. Conte e i 5Stelle invece si. E il Premier ancora non ha sciolto il nodo. L'altra forte discussione in seno alla maggioranza riguarda la possibile riapertura del paese, il famoso DPCM: il comitato scientifico ormai decide per tutti, Conte compreso e alla parte più "politica" della maggioranza questo non sta affatto bene ("è la politica che ora deve decidere"). Il premier però ha paura di prendere decisioni autonome, ovvero che non siano avallate al 100% dallo stesso comitato: se poi le cose andassero male chi si prenderebbe la responsabiltà? Ecco dunque svelato il mistero di una conferenza stampa (chez Casalino) che tarda ormai da troppe ore.