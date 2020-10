Coronavirus: "Con un altro lockdown, rischio di rivolte armate"

"Un lockdown generalizzato provocherebbe rivolte armate", lo dice, intervistato dal Fatto Quotidiano, il professor Ranieri Guerra, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità nel Comitato tecnico scientifico a supporto del governo a proposito dell'efficacia dei cosiddetti coprifuoco. Secondo il professore "le persone in estate hanno abbassato troppo la guardia" e la chiusura generalizzata è un "palliativo per non chiudere tutto. Servono anche per limitare l'utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani".