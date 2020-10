Coronavirus e coprifuoco, ecco le indiscrezioni sulle nuove limitazioni

Il governo Conte si è dato un limite di tempo: sette giorni prima di annunciare nuove strette. Il coronavirus, che ieri ha registrato un record assoluto di contagi, preoccupa e non poco. Motivo questo che spinge i giallorossi a darsi un'altra settimana per verificare se si sarà invertito l’andamento della curva. In caso contrario - scrive il Corriere della sera - scatterà il coprifuoco in tutta Italia alle 21. Misura estrema, che il premier Conte aveva respinto anche perché comporterebbe la serrata di bar e ristoranti. Un altro provvedimento riguarderà palestre e piscine.