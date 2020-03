Coronavirus fuggito dal laboratorio? La tesi esplosiva

A parlare di coronavirus uscito da un laboratorio è il Bulletin of Atomic Scientists americano che rilancia la necessità di indagare sull'origine dell'attuale pandemia. Secondo quanto riporta il Bulletin ripreso dal Fatto Quotidiano, gli esperti concordano sul fatto che SarsCov2 non sia stato manipolato in laboratorio con lo scopo di creare un'arma biologica, ma non escludono la fuoriuscita accidentale.