CORONAVIRUS, LA LINK CAMPUS UNIVERSITY NON SI FERMA

Nell’università del cybertech in pochi giorni docenti e studenti trasformano la “presenza” in “ubiquità”.

“Ad una settimana dalle misure adottate dal Governo per il COVID-19, alla Link Campus University sono state presentate e discusse 48 tesi di laurea nel rispetto rigoroso delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia. La prossima settimana altre 50 lauree tutte a distanza”, ha annunciato Carlo Maria Medaglia, Presidente della Scuola Undergraduate e Graduate.

8 laureandi hanno fatto in tempo a discutere la loro tesi alla presenza di un “pubblico” ristrettissimo, con un tetto massimo di 5 persone. Gli altri 40, provenienti da tutta Italia, hanno scelto la modalità della videoconferenza attraverso Google Meet, a volte utilizzando come sede le strutture pubbliche locali. Da Siracusa si è laureato Andrea Mauceri Boccadifuoco in Economia Aziendale; Clara Guerrieri, invece, si è laureata in Scienze Politiche Internazionali da Milano con un messaggio di fiducia e commozione.

L’attività accademica continua a pieno ritmo, grazie alle “tecnologie partecipative”: i docenti tengono le loro lezioni in diretta streaming davanti agli studenti presenti on line, con aule partecipate ed interattive. Il tutoraggio avviene sia in diretta che in differita, come pure domande e risposte.

Questo week-end 300 studenti ed oltre 30 docenti seguiranno, in continuità, i Master postgraduate e i corsi di Alta Formazione: MBA, Politiche del Lavoro, Master in Intelligence and Security.

Di grande attualità il corso di Alta Qualificazione su Sistema Sanitario ed Imprese Farmaceutiche, come quello di Filmmaking. Questi e molti altri corsi si stanno tenendo, già dal fine settimana, attraverso innovativi strumenti di “Smart Education”, con la trasmissione delle lezioni in diretta e a distanza, il tutoraggio personalizzato e la condivisione di materiali, prove ed elaborati.

Novità per i prossimi master: gli studenti potranno iscriversi versando soltanto la tassa d’iscrizione e corrispondere la retta soltanto se si decide di conseguire il titolo conclusivo. La Link Campus University, attraverso aziende partner, infine metterà a disposizione borse di studio fino al 60%.

Un aiuto concreto e immediato a chi vuole in questo periodo di slow motion rafforzare la sua formazione.

E’ già stata resa telematica anche l’aula Cyber Range (unica nel suo genere) dove si svolgono esercitazioni di difesa e attacco in Cyber Security.

I servizi fondamentali di segreteria e assistenza agli studenti e segreterie docenti sono assicurati in modalità paperless e a distanza.

Una vita universitaria diversa, agile, flessibile, con una “frequenza smart” in attesa del buon ritorno nella bellissima cornice storica del Casale di San Pio V, a Roma.