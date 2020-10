Coronavirus: "Tra tre settimane chiudono i confini regionali"

Per i lockdown regionali è solo questione di tempo. "Andando avanti così, tra due e tre settimane dovremo chiudere i confini", spiega Fabrizio Pregliasco. Intervistato dal Messaggero, il virologo e ricercatore di igiene dell'Università degli Studi di Milano sembra preparare il terreno "psicologico" necessario a una nuova, drastica stretta: "La decisione non deve essere vissuta come preoccupazione da parte dei cittadini, ma come necessità, opportunità e responsabilità per sé e per la comunità di cui si fa parte".