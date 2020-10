Di Battista, la scissione M5s e Giuseppe Conte: il retroscena

La piattaforma Rousseau, che fa capo a Davide Casaleggio, figlio del fondatore, nata per essere l'embrione della meravigliosa democrazia digitale che tutti ci attende, ha avviato il divorzio dal M5S. Nessun conflitto ideologico o «programmatico», scrive Libero: è una banale questione di soldi. Rousseau è finanziata dai parlamentari grillini con un contributo mensile di 300 euro. Meccanismo che nei cinque anni di questa legislatura avrebbe dovuto rendere al ragazzo la bellezza di 5,9 milioni. In cambio, Casaleggio Jr fornisce «servizi» come la gestione delle liste elettorali e l'organizzazione di eventi politici. Lo fa senza alcuna trasparenza, tanto nell'uso dei soldi come in quello dei bit che decretano chi vince e chi perde dentro la setta. I regolamenti stabiliscono che chi non finanzia Rousseau commette una «grave violazione», meritevole di sanzioni che comprendono l'espulsione. Impegni sottoscritti prima di candidarsi, che gli eletti grillini, però, ora non vogliono più rispettare. Per essere in regola dovrebbero aver versato tutte le "rate" sino a quella di luglio, ma ad averlo fatto, su 293 parlamentari rimasti, sono stati appena 101.