Dpcm, Lombardia, Piemonte e Calabria rifiutano la zona rossa: è caos

Il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte entrerà finalmente in vigore a partire da domani, venerdì 6 novembre. Le misure restrittive sono già slittate due volte, ma stavolta neanche lo scontro ancora in atto tra il governo e le Regioni riuscirà a fermarle. Ovviamente il punto più contestato è quello delle tre fasce di rischio e soprattutto della collocazione dei vari territori: i governatori di Lombardia, Piemonte e Calabria (che tra l’altro sono tutti appartenenti al centrodestra) non si arrendono dinanzi alla decisione del governo di inserire le loro regioni tra le zone rosse, condannandole quindi alle restrizioni più dure, ovvero ad una sorta di nuovo lockdown simile a quello dello scorso marzo.