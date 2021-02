Franceschini: "Cinema e teatri luoghi sicuri, vanno riaperti"

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto". Questo, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/franceschini-si-sveglia-ora-cinema-e-teatri-luoghi-sicuri-1925825.html) era un passaggio del Dpcm del 24 ottobre 2020, con il quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva di fatto avviato una serie di restrizioni poi culminate con il sistema delle colorazioni. Una decisione che ha colpito duramente il mondo dello spettacolo, andato da subito su tutte le furie per le contraddizioni riscontrate nell'ambito delle giustificazioni per la scelta. A intervenire era stato Dario Franceschini, che aveva così messo le mani avanti per far digerire la serrata: "Un dolore la chiusura di teatri e cinema. Ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute di tutti, con ogni misura possibile. Lavoreremo perché la chiusura sia più breve possibile e come e più dei mesi passati sosterremo le imprese e i lavoratori della cultura".