Giorgetti e il retroscena sulla svolta della Lega

"Mai più errori così". Giancarlo Giorgetti fa autocritica e spiega la strada da seguire per la "nuova" Lega. Il giorno dopo l'annuncio di Matteo Salvini riguardo a una "segreteria" a cui delegare il controllo e l'organizzazione del partito. L'obiettivo di Giorgetti è "costruire un solido sistema di relazioni con le maggiori cancellerie internazionali e un rapporto più stretto e non conflittuale con l'establishment europeo", obiettivo che deve essere comune anche a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Una coalizione che non ragionasse in questi termini "non riuscirebbe a governare. Anzi, non arriverebbe a governare".