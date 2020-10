Giuseppe Conte contro Speranza per l'intervista da Fabio Fazio: il retroscena

L'intervista di Roberto Speranza a Che tempo che fa non è piaciuta affatto a Giuseppe Conte. Il ministro della Salute ha anticipato improvvidamente il Dpcm licenziato lunedì sera, con tanto di fuga in avanti: "Feste private vietate, contiamo sulle segnalazioni", spiegava a un attonito Fabio Fazio. Bene, il premier ha dovuto fare una precipitosa marcia indietro: le feste private non sono vietate ma "sconsigliate", da 6 persone in su.