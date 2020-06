Governo, a Luglio salta tutto?

Sul Mes rischia di consumarsi la scissione del Movimento 5 Stelle, la cui conseguenza sarebbe la possibile caduta del governo-bis di Giuseppe Conte. Secondo Repubblica, nelle ultime ore Luigi Di Maio avrebbe confidato ai suoi il rischio di una crisi di governo entro la fine di luglio, un po' come accaduto lo scorso anno ai tempi del governo gialloverde con Matteo Salvini che staccò la spina. Una crisi dovuta al fondo salva-Stati, la cui attivazione non può non avere conseguenze importanti sulla maggioranza e soprattutto all’interno del M5S. Intanto a Palazzo Chigi stanno cercando di valutare la gravità della situazione: sono almeno una ventina i senatori grillini dissidenti, mentre tutti gli altri voteranno a favore del Mes anche se attualmente si mostrano scettici o non si espongono.