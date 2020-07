Governo, Gentiloni "Preoccupato per quello che potrà accadere in autunno"

Per Paolo Gentiloni c'è il rischio che in autunno, in Italia, si manifestino "le conseguenze sociali" della crisi, soprattutto sul fronte dell'occupazione. È anche per questo che il commissario Ue all'Economia spera in un accordo rapido sul Recovery Fund. "L'Italia è stata il Paese europeo con il periodo di chiusura più prolungato. E siccome abbiamo visto l'impatto devastante che i lockdown hanno sulle economie, questo ha certamente un effetto", spiega in un'intervista alla Stampa.