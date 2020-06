Governo, svelato quanto vale il partito di Conte. Il Pd trema

C'è molta preoccupazione all'interno del Partito democratico. La rivelazione del Quorum/You Trend commissionata da SkyTg24 su un possibile partito di Giuseppe Conte ha surriscaldato gli animi. Ecco il motivo: un'eventuale lista del premier scipperebbe alle due forze politiche al governo parecchi voti. Per la precisione la lista Conte viene quotata al 14,3 per cento dei voti, di cui 5 a spese delle 5 Stelle, che scenderebbero al 9,3 per cento, e il resto a scapito soprattutto del Pd. Una notizia che arriva dopo il forte calo del Pd all'interno dei sondaggi. Non ultimo quello di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana che dà i dem fortemente al ribasso con un -0,4 per cento fermi al 19,1.