In arrivo il lockdown leggero? Svelato il nuovo piano di Conte

Il piano al vaglio del governo è stringere senza smentire il meccanismo delle tre fasce introdotto con l'ultimo Dpcm. Come chiudere senza prendersi la responsabilità di farlo? Con un "lockdown light". Arrivare al weekend con l’Italia "chiusa" per Covid, attraverso un gioco incrociato di ordinanze del ministro della Salute, dei governatori e dei sindaci per avvicinarsi in sordina verso un nuova serrata, ma soft. Un lockdown "leggero": imprese, fabbriche e attività professionionali aperte, bar e ristoranti chiusi su quasi tutto il territorio nazionale. Ancora da sciogliere il nodo scuole. Alcuni ministri e governatori vorrebbero sospendere le lezioni in presenza anche nel primo ciclo, mentre la ministra Lucia Azzolina resta "categoricamente contraria".