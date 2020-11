Lockdown nazionale: ipotesi del governo per il 15 novembre

"Da qui a domenica capiremo se la curva va in una direzione o nell'altra" è il monito degli scienziati a Giuseppe Conte che le tenta tutte pur di scongiurare una chiusura totale del Paese. Eppure i numeri dei contagi e, soprattutto dei decessi, non fanno sperare nulla di buono. E così al governo si fa strada un'ipotesi che non va in contrasto con l'ultimo Dpcm, situazione che potrebbe mettere in serio imbarazzo il premier e i giallorossi. Il piano - secondo quanto scrive il Corriere - è quello di arrivare al fine settimana con l'Italia "chiusa" per Covid, con un piano scandito dalle ordinanze del ministro della Salute, dei governatori e dei sindaci per bloccare il più possibile la mobilità.