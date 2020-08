In caso di rimpasto, l'ex capo politico M5s Luigi di Maio avrebbe delle ambizioni. In particolare quella di tornare vicepremier, come era vicepremier insieme a Matteo Salvini ai tempi del governo giallorosso. Per Repubblica, se la figura del vicepremier dovesse essere riesumata oltre a Di Maio verrebbe investito anche Nicola Zingaretti, il segretario del Pd.