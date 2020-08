Matteo Salvini e Luigi Di Maio: riavvicinamento in vista?

Stando alle indiscrezioni del Giornale, Salvini e Di Maio sono tornati a parlarsi con una certa assiduità, e di certo non mancano i segnali che sostengono questa tesi.L’ultimo lo ha inviato proprio l’ex ministro dell’Interno, aprendo ad una possibile intesa con il M5s per il voto sul successore di Sergio Mattarella, nonostante la partita del Quirinale sia ancora lontana nel tempo (gennaio 2022). Ma Il Giornale fa notare che da mesi non c’è ombra di polemica diretta e spigolosa tra Salvini e Di Maio, che hanno in Giuseppe Conte un nemico comune: sono mesi che non incrociano la spada, così come pure i peones leghisti se la prendono meno del solito con i colleghi grillini.