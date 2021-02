Nel Nazareno assediato si pensa al congresso per bloccare Bonaccini

«O il Pd cambia davvero o rischia l'estinzione», avverte Dario Nardella.

Le parole del sindaco di Firenze, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/nel-nazareno-assediato-si-pensa-congresso-bloccare-bonaccini-1926004.html) segnalano un malessere che si fa sempre più visibile, e che viene alimentato anche da sondaggi preoccupanti: secondo la media delle rilevazioni, realizzata da Termometro politico, il Pd sta scivolando sotto la soglia psicologica del 20%, più o meno ai livelli della sconfitta renziana nel 2018.

E le cose non vanno certo meglio per il partito che la attuale leadership dem immagina come «alleato strutturale», ossia i Cinque Stelle, che non arrivano neppure al 15%. Mentre l'afasia dei giallorossi lascia ampio spazio al centrodestra e a Salvini, regalando loro il ruolo da protagonisti politici.