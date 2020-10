La richiesta di una condanna a 8 anni e 3 mesi ha sconvolto Nunzia De Girolamo. “Come sto? E come sto dopo una richiesta di carcere per una vicenda come questa? Anche se non ho fatto nulla di cui avere paura, sono devastata solo a leggere la richiesta del pubblico ministero”: sono queste le parole che il Corriere della Sera attribuisce alla De Girolamo, che si è sfogata con degli amici dopo aver rifiutato qualsiasi richiesta di intervista.