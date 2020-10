Pd, caos al Senato: via Marcucci arriva un altro Capogruppo?

Nel Pd sale la rabbia nei confronti di Andrea Marcucci. "Al Senato Italia Viva ha due capogruppo, il Pd nessuno", dice ironizzando un deputato vicino a Zingaretti riguardo alle dichiarazioni del Capogruppo Pd che negli ultimi giorni si sono via via susseguite. Anche il gruppo al Senato è in subbuglio e sono molti i senatori che stanno chiedendo a gran voce il cambio del Capogruppo considerato troppo vicino a Renzi: "Non ci rappresenta più". Insomma, fra i senatori del Partito Democratico la presa di posizione di Marcucci che si è spinto sino a chiedere al presidente del Consiglio una verifica di governo (di fatto un "rimpasto") non è proprio piaciuta. "Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all'emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa", sono state le parole di Marcucci che hanno fatto sobbalzare il Nazareno. Ed in molti hanno notato la coincidenza di queste parole con l'intervista odierna di Matteo Renzi, in cui si continuava a fare il "controcanto" al governo.