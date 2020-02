Pd in rimonta sulla Lega: per Salvini ora è allarme rosso

Secondo l'ultima "supermedia" dei sondaggi realizzati da Youtrend per l'Agi la Lega è al 30,4 per cento seguita dal Pd al 20,6. "La novità - spiega il sondaggista Lorenzo Pregliasco - è che per la prima volta da tanto tempo il Partito democratico riduce il distacco a meno di dieci punti: i democratici guadagnano infatti un 1,1 per cento rispetto a quindici giorni fa". Il partito di Nicola Zingaretti sembra, dopo il duro colpo inferto dalla scissione di Matteo Renzi, recuperare. Una risalita graziata dalla vittoria del dem Stefano Bonaccini in Emilia Romagna.