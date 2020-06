Pd, si scatena il caos: tutti contro Zingaretti

Caos nel Pd, con Giorgio Gori che torna all'attacco, pesantissimo di Nicola Zingaretti e della sua leadership nel partito. Intervistato da La Stampa, il sindaco di Bergamo invoca il congresso, il prima possibile, "perché in autunno potrebbe essere troppo tardi per salvare il Paese". Congresso per eleggere un nuovo segretario. "È arrivato il momento di accelerare le riforme di cui il Paese ha bisogno”, perché bisogna “tornare a far crescere l’Italia, di almeno l’1,5 per cento all’anno, o saremo travolti”, tuona il sindaco di Bergamo. Gori critica poi l'accordo col M5s perché "ha spostato il nostro baricentro sulla protezione sociale, come se potesse esistere senza creazione di ricchezza e crescita". Su Zingaretti, dopo aver ribadito "simpatia e stima personale", aggiunge però che "non può sequestrare il dibattito interno. Nessuno auspica un voto adesso, ma non possiamo accontentarci".