Pd: Zingaretti al governo e Bonaccini leader?

Allarme rosso per il Pd in Toscana. Secondo Emg Acqua il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, è in vantaggio di soli 4 punti sulla rivale del centrodestra, Susanna Ceccardi. Ancora peggio per i dem il report effettuato dalla Noto Sondaggi: Giani avrebbe appena un paio di punti di margine, mentre nel voto di lista Lega, Fdi e Fi sono rilevati al 43% contro il 42,5% di Pd e compagni.

Perdere la Toscana, scrive Il Tempo, equivarrebbe a una Caporetto che avrebbe delle ripercussioni anche a livello nazionale. E più precisamente sulla leadership di Nicola Zingaretti, sempre più in bilico anche a causa dei continui attacchi interni. Per questo, non sono in pochi a dire che "Zinga" potrebbe entrare al governo ed essere sostituito alla guida del partito da Bonaccini.