Sondaggio Piepoli: Lega e di Fratelli d'Italia col vento in poppa

"Si sono presentati come forza anti-sistema e ora sono parte del sistema". Per il sondaggista i grillini vantano una percentuale di gradimento che va oltre il 15 per cento e con trend in risalita, ma che potrebbe non durare a lungo. "Il punto – dice al Giornale – è capire dove si collocano: a destra o a sinistra?". Passando invece agli ex alleati, Piepoli non ha dubbi: la Lega rimane primo partito. "Le quote di mercato – spiega – sono a favore della Lega e di Fratelli d’Italia, che sono due grandi forze popolari. Se i leghisti convincono un quarto dell’elettorato, i meloniani ne portano a casa più di un settimo, per non dire un sesto".