Usa: Trump perderà la Casa Bianca

Fino a poco tempo fa, Fox News poteva essere soprannominata “Casa Trump”. La rete amica, sempre pronta a raccontare in chiave positiva le imprese di The Donald. Poi è arrivato il coronavirus, e tra i tanti equilibri che ha fatto saltare va inserito anche questo, scrive l'Huffington Post. Tra il presidente e la sua (ex) rete preferita qualcosa si è rotto, come dimostrano da un lato l’ultimo pesante sondaggio diffuso proprio da Fox (Biden a +8%) e gli attacchi presidenziali via Twitter al network in generale e ad alcuni suoi volti in particolare.