Vaticano, addio per sempre a Papa Ratzinger?

Joseph Ratzinger è "esausto". Il suo primo viaggio all'estero da quando ha lasciato il pontificato nel 2013 è in Germania: qui vive il fratello malato. Benedetto XVI - stando a quanto reso noto dal portavoce della diocesi di Ratisbona, Clemens Neck - ha infatti deciso di andarlo a trovare, nonostane i rischi connessi al coronavirus e alla sua età. Un viaggio però insolito. Nulla infatti si sa sulla data di ritorno al punto da far pensare al quotidiano tedesco Bild che Ratzinger possa non tornare mai più in Vaticano, forse complice anche il suo precario stato di salute.