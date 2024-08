Paola Egonu, La Russa: "Murale imbrattato da dementi e razzisti"

La Russa: "No a stupido razzismo. Elogiare tutte ragazze Italvolley"

"Chi ha fatto questo e' un demente. Un episodio di bieco, stupido razzismo". Ignazio La Russa, in un colloquio con il Messaggero, condanna cosi' il vandalismo sul murale dedicato a Paola Egonu. "Un atto stupido oltreche' razzista" prosegue il presidente del Senato, che ne condanna gli autori definendoli "dei poveri dementi". "La Nazionale di pallavolo che ha vinto l'oro e' una squadra di grandi donne, tutte italiane, tutte - sottolinea - meritatamente vincitrici di quella medaglia, l'una con l'apporto dell'altra".

"Bisogna elogiarle tutte queste ragazze italiane, nessuna esclusa", rilancia. "Dico solo - spiega - che tutte queste ragazze sono da elogiare con medesimo plauso e affetto, hanno lo stesso merito", e dunque "e' sbagliato dare merito piu' a una che all'altra. In ogni squadra c'e' sempre chi traina e chi segue, ma a vincere e' sempre la squadra e questa e' una squadra bellissima di donne italiane". A chi parla di brutto clima nel Paese, La Russa risponde dicendo "ma no, il brutto clima spesso e' creato dai media", per poi aggiungere che "per fortuna, la gente se ne frega".