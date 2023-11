Patto con Salvini e Tajani. Inside Migranti in Albania, sei d'accordo? VOTA

Meloni, per evitare problemi e fibrillazioni con la maggioranza, ne ha parlato a fine ottobre in un vertice a tre con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani





L'accordo con l'Albania firmato da Giorgia Meloni ieri, che porterà fino a 36 mila migranti che sbarcano in Italia nel Paese delle Aquile (Unione europea permettendo), nasce dall'ottimo rapporto personale tra la presidente del Consiglio ed Edi Rama, premier albanese. Da non dimenticare le vacanze di qualche giorni dell'estate scorsa di Meloni in Albania proprio insieme a Rama. E in quell'occasione nacque il protocollo firmato ieri.



Poi Meloni, per evitare problemi e fibrillazioni con la maggioranza, ne ha parlato a fine ottobre in un vertice a tre con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Dal Carroccio pieno sostegno, come spiega il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che rispondendo al microfono di Annalisa Chirico, a Ping Pong su Radio1 Rai ha dichiarato: “Il protocollo firmato ieri con l’Albania è molto importante per la significativa valenza politica e normativa, è una modalità di esternalizzazione della gestione dei migranti che anche l’Austria sta studiando. I dettagli operativi saranno presto resi noti ma ciò non toglie che è un accordo importantissimo e utile per l’Italia in un momento delicato sia per quanto riguarda le crisi internazionali che per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione. L’Italia torna a essere protagonista nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella difesa dei confini esterni”. “L’effetto più importante è la dissuasione e il disincentivo - ha proseguito Molteni – L’accordo produce deterrenza rispetto al fenomeno delle partenze, tutto avverrà nel rispetto del diritto interno e delle convenzioni internazionali”.



Anche fonti di Forza Italia ai massimi livelli sottolineano come Meloni abbia ringraziato pubblicamente Tajani in conferenza stampa per il ruolo svolto dalla Farnesina nel raggiungimento dell'intesa.