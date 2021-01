"Pd e M5S costretti a tenersi Conte. E il ter nasce solo con i renziani..."

Si va verso il Conte ter o, dietro le quinte, Pd e M5S vogliono 'fregare' il premier dimissionario?

"A questo punto mi augurerei il Conte ter, anche perché se Pd e 5 Stelle lavorano per indebolirlo saremmo messi ancora peggio. I tempi per un governo con un altro premier sarebbero ancora più lunghi e difficili".

Conte ter con Italia Viva?

"Bisogna riportare dentro Renzi, o quantomeno i renziani che mollano Renzi. Questo è il dilemma che si troveranno davanti. O Pd e 5 Stelle liquidano Conte o lo convincono a riprendersi Italia Viva, con o senza Renzi. Molto semplice. Vista la drammatica situazione dell'Italia, soprattutto economica e in particolare nei prossimi mesi, tutto sommato meglio andare avanti con Conte".

Non crede a un presidente del Consiglio del Pd o a Di Maio premier?

"Può darsi che accada se Conte non trova la maggioranza. Ma sarebbe durissimo fare un governo".

Perché?

"Si ripigliano loro Renzi? Scelgono Renzi al posto di Conte? Va bene che nel M5S hanno tutti il terrore di andare a casa, ma a tutto c'è un limite".

Non solo, una fetta importante dei gruppi parlamentari del M5S è contiana...

"Esatto, non ce la farebbero".

Ma Pd e M5S vogliono 'fregare' Conte o no?

"Una parte di loro sì, Di Maio ad esempio mesi fa. E sicuramente anche una parte del Pd. Ma indebolire Conte provocherebbe lacerazioni enormi nei partiti di maggioranza, non possono farlo. Mi auguro che si tengano questo premier, non certo per simpatia per le politiche che ha portato avanti, ma perché se lo liquidano non ci sono alternative".

Non crede alla carta dei 'responsabili-costruttori' per allargare la maggioranza?

"Mattarella vorrà una soluzione politica e non un governo che di volta in volta cerca i numeri in Aula. Il Presidente non accetterà un'oscenità del genere, non c'è niente da fare".