Pd presenta il cantiere istituzionale: sfiducia costruttiva e Camera più forte

Il Partito democratico "si assume la responsabilita' di avviare un nuovo fronte riformatore" e dopo la vittoria del Si' al referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, apre il capitolo del superamento del bicameralismo paritario e per introdurre lo strumento della sfiducia costruttiva.

"Vogliamo rendere piu' efficace ed efficiente la macchina dello Stato", dice Nicola Zingaretti presentando con i vertici del partito il testo della proposta di legge di riforma costituzionale. Con le altre forze di maggioranza iniziera' presto un confronto, Forza Italia ha gia' espresso la sua disponibilita' e da Salvini e Meloni non e' arrivata una "chiusura pregiudiziale", sottolinea il segretario dem, che assicura che anche i cittadini saranno coinvolti cosi' come i costituzionalisti e il mondo della cultura.

"Il nostro obiettivo e' quello di rispondere in maniera positiva alle aspettative degli italiani e alla loro voglia di ritrovare speranza e fiducia nel futuro", afferma, perche' "non possiamo lasciare sola questa necessita' di riscatto, ne' girarci dall'altra parte rispetto al timore dei cittadini verso il futuro. Vogliamo essere tra coloro che di piu' insistono per dimostrare che e' possibile costruire un Paese nuovo".

IL TESTO INTEGRALE PROPOSTA DEL PD