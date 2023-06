Pd in subbuglio

Voci da Nazareno raccolte dal sito Dagospia: Vincenzo De Luca prepara la sua solitaria alla regione Campania. Nella direzione Pd non ci sarà lo strappo degli ex renziani di Base Riformista che, per ora, vogliono provare ad avere voci in capitolo per dare una raddrizzata alla linea politica scelta dalla segretaria multigender Schlein...