"Peggior governo della Repubblica. Forza Italia non andrà mai in soccorso"

"Forza Italia non andra' mai in soccorso del peggior governo della Repubblica che si sta dimostrando totalmente inadeguato ad affrontare la terribile emergenza del coronavirus. Mistificare il nostro senso di responsabilita' nell'esclusivo interesse del Paese, interpretandolo come la disponibilita' al sostegno politico ad un governo che continua protervamente ad ignorare i reali bisogni di un Italia che soffre, e' un insulto alla nostra storia e ai nostri valori". Lo scrivono in una nota congiunta le capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini.



"Assistiamo ogni giorno alle convulsioni di una maggioranza che era gia' in crisi prima della pandemia e le cui contraddizioni sono emerse tutte insieme nel dibattito parlamentare di ieri - sostengono -. Il Conte bis e' una nave che sta affondando e che, tra annunci improvvidi, ritardi ingiustificabili e mancato ascolto delle opposizioni, rischia di trascinare con se' tutto il Paese. Forza Italia ritiene che solo un centrodestra unito abbia le risorse e le capacita' necessarie per far ripartire il Paese. Dunque, non ci interessano le manovre politichesi in atto nel momento in cui l'Italia sta affrontando la crisi piu' grave dal dopoguerra, e se la maggioranza implodera' non saremo certo noi la scialuppa di salvataggio".