Pensioni, partono le iscrizioni al Fondo di Credito INPS 2021

Partono oggi, venerdì 20 agosto, le iscrizioni al Fondo di credito INPS 2021. La scadenza è al 20 febbraio 2022, grazie alla riapertura dei termini. Con la circolare numero 128 di ieri, 19 agosto, l’Istituto fornisce le istruzioni da seguire per il pagamento dei contributi. Il documento pubblicato mette in chiaro il “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” contenuto nel DM del 12 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2021.

Come si legge su informazionifiscali.it, la possibilità di iscrizione riguarda i seguenti soggetti:

Pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica:

Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS);

Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);

Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);

Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);

Cassa Pensioni Sanitari (CPS).

Inoltre, anche pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’Amministrazione pubblica, ma a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle casse pensionistiche pubbliche menzionate come FPLD, INPGI, ENPAM; dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

Nella prima categoria sono inclusi anche i pensionati che, dopo la privatizzazione dell’ente datoriale, hanno mantenuto l’iscrizione a una delle casse pensionistiche indicate e i sottufficiali in ausiliaria che fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa. I lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2020 e i pensionandi a partire dalla stessa data non rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. n. 110/2021. Valgono, quindi, le vecchie scadenze per l’adesione.

In linea generale, si ha tempo 30 giorni dalla data di assunzione o dalla data del trasferimento o fino all’ultimo giorno di servizio. La domanda, e quindi l’iscrizione al Fondo Credito INPS, può avvenire solo online: gli interessati possono procedere autonomamente tramite il sito ufficiale dell'INPS, dopo aver effettuato l’accesso all’area personale. In alternativa, è possibile affidarsi a un Patronato o al Contact Center.

Come specifica il documento INPS, la comunicazione di adesione da parte dei soggetti interessati comporta l’iscrizione alla gestione credito a partire dal primo giorno utile del mese in cui viene presentata la domanda. Nella stessa data scatta l’obbligo contributivo: l’adesione è irrevocabile e il pagamento del contributo è totalmente a carico dell’interessato.