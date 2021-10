Pensioni, Quota 100 scade e governo in alto mare. Giallo, batosta in arrivo?

Quota 100 sta per scadere e c'è c'molta attesa per l'aggiornamento del documento di programmazione economica - DPEF. Grande la sorpresa nel non trovare alcun accenno e soprattutto nessuna posta finanziaria sull'argomento. Nel documento sono presenti i dati sulla spesa previdenziale forniti dalla ragioneria dello Stato (vedi i dettagli nell'ultimo paragrafo) ma nessuna specifica ulteriore sulle possibili riforme nelle modalita di pensionamento per il 2022.

Si attendeva - si legge su www.fiscoetasse.com - una decisione sull'abbandono o la conferma o la modifica dell'anticipo pensionistico di Quota 100 che era stato molto criticato in Europa per l'eccessiva spesa a fronte di vantaggi per un numero limitato di lavoratori.

Si eveidenzia indatti che un passaggio repentino alle regole precedenti comporterà una forte disuguaglianza tra i lavoratori che rientrano nei requisiti di età al 31 dicembre e i nati a partire dal 1 gennaio.

Da molte parti si sono avanzate negli ultimi mesi proposte per formule alternative che garantiscano la possibilità di anticipo pensionistico almeno ai lavoratori piu in difficoltaà come disabili, precoci, caregiver, e coloro che svolgono mansioni particolarmente pesanti.

Pochi giorni da la commissione tecnica da mesi al lavoro sui lavori usuranti e gravosi ha messo a punto una prima proposta di allargamento delle categorie ( vedi paragrafo sottostante) che deve andare al vaglio del Governo.

Intanto in Parlamento sono attualmente depositati ben 9 disegni di legge di riforma della previdenza, presentati da tutte la forze politiche.

Vediamo di seguito le ultime proposte emerse in tema di modifiche a quota 100 e riforma pensionistica, in attesa delle decisioni del Governo che comunque dovranno arrivare a breve.