Enel e Sindacati: siglato accordo per favorire l'elettrificazione dei consumi

Enel e Organizzazioni Sindacali Elettriche: firmato accordo per favorire la crescita del territorio promuovendo l'elettrificazione dei consumi

Enel, uno dei principali protagonisti nel settore dell'energia, e le Organizzazioni Sindacali Elettriche FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL hanno siglato un accordo. Questa partnership non solo ha posto fine a una vertenza che si protrattasi per mesi, ma ha anche delineato un percorso condiviso, focalizzato sulle persone, sulle reti e sulla transizione energetica. Il dialogo costruttivo tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali ha permesso di consolidare l'attuale organizzazione delle attività e di avviare un'analisi approfondita su nuovi modelli operativi. L'obiettivo è individuare soluzioni che favoriscano la flessibilità, l'efficienza e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo approccio collaborativo ha portato a soluzioni condivise che si prevede contribuiranno significativamente alla crescita economica del territorio e al progresso del sistema Paese, promuovendo nel contempo l'elettrificazione dei consumi.

Un punto chiave dell'accordo è l'impegno congiunto di Enel e delle Organizzazioni Sindacali nel valorizzare gli asset strategici, in particolare la rete di distribuzione italiana. Questa rete riveste un ruolo fondamentale nella transizione energetica e rappresenta il fulcro del Piano Industriale di Enel, che prevede investimenti massicci per un totale di 12,2 miliardi di euro. Per supportare l'attuazione di questo piano, è stato concordato l'inserimento di fino a 2.000 nuove risorse nell'ambito della rete nel triennio 2024-2026.

Enel e le Organizzazioni Sindacali condividono la convinzione che la continuità geografica della rete elettrica e l'esperienza accumulata dal Gruppo Enel e dai suoi dipendenti nella gestione di un'infrastruttura così vitale siano elementi essenziali da preservare a vantaggio del Paese, dei cittadini e delle imprese. Enel e i sindacati si impegnano congiuntamente a promuovere iniziative a sostegno della transizione energetica equa, sicura e sostenibile, sia a livello istituzionale che pratico. Questo impegno comprende la proroga delle concessioni in scadenza e l'adozione di azioni concrete per garantire la stabilità e la continuità geografica della rete di distribuzione Enel su tutto il territorio nazionale.