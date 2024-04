Chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa e uomo più invidiato del momento. Ritratto

Francesco Muglia per i più, fra_muglia (nome dell’account Instagram) per gli amici: classe 1980, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, originario di Padova ma residente a Genova. Chi è davvero il tanto "segreto" marito di Annalisa, la cantante scoperta da Maria De Filippi ad Amici che ha poi sfondato nel mondo della musica e ora in cima a tutte le classifiche con la hit di Sanremo “Sinceramente”?

Annalisa



Francesco Muglia



Muglia si è laureato in Lettere all'Università di Padova, ha proseguito i suoi studi presso l'Università di Stoccolma, ottenendo poi un master in Marketing e Comunicazione presso Publitalia '80 nel 2008. Dopo un'esperienza come Trade Marketing Manager in Danone, nel 2016 è entrato a far parte di Costa Crociere, dove in soli tre anni ha raggiunto la posizione di vice presidente del dipartimento marketing. Dal suo profilo social sembra il classico manager-riservato: pubblica regolarmente foto dei suoi viaggi e si mostra spesso in compagnia dei suoi fratelli, ma nulla di più. L'ultimo post risale al 2020, anno in cui ha iniziato la sua relazione con la cantante Annalisa.

Quando è scoppiato l'amore tra Annalisa e Francesco Muglia

Ma la storia d'amore tra Muglia e Annalisa è diventata pubblica solo nel maggio scorso, quando sono apparsi i loro annunci di matrimonio presso il comune di Savona. Si sono conosciuti nel 2020, quando Annalisa è stata ospite speciale su una delle navi di Costa Crociere, la Costa Smeralda. La cantante è stata scelta per l'evento della firma dell'accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all'Expo Dubai 2020. È possibile che sia stato in quell'occasione che è scoccata la scintilla tra di loro.

Il bacio tra Annalisa e Francesco Muglia al loro matrimonio (Fonte immagine: Chi)



Il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati il 29 giugno scorso alla basilica di San Francesco ad Assisi, un luogo significativo per lo sposo. Dopo la cerimonia religiosa, a cui hanno partecipato circa 80 invitati, la coppia ha celebrato il rito civile in Liguria, con una romantica cerimonia in riva al mare a Tellaro, in provincia di La Spezia. Alla festa hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Maria De Filippi accompagnata da Rudy Zerbi, coach da molti anni nel noto talent show di Amici.

Il matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia. (Fonte immaginee: Chi)