Ponte Genova: Mattarella sarà il primo a transitare

Il primo a transitare sul ponte Genova San Giorgio il 3 agosto sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ponte Genova, il primo a transitare Mattarella

Il Presidente costeggerà il lato mare della carreggiata, situato dopo la curva in uscita dalla galleria di Coronata. Sul luogo saranno presenti anche i giornalisti per il taglio del nastro inaugurale.

E' stato deciso in un vertice in prefettura a cui hanno partecipato la Struttura commissariale, la Protezione civile, la Regione in stretto contatto con il Cerimoniale del Quirinale. Invitati e autorità troveranno posto sull'altra carreggiata. Lo rivela Il Secolo XIX.