Ponte sullo Stretto, quella di Draghi è una finzione ecologica

Il PNRR è stato bocciato a Bruxelles per quanto riguarda l'energia e il ministro Cingolani avrebbe già dovuto dimettersi. Con il sì al Ponte sullo Stretto il governo Draghi conferma che la sua è solo finzione ecologica. Invece di concentrare investimenti sulla mobilità sostenibile si continua con le grandi opere che notoriamente sono terreno di spartizione per una ristrettissima lobby di grandi imprese. A Verdi e Sinistra Italiana domando: ha senso criticare Draghi e continuare con l'alleanza organica col PD? Non è anche questa una finzione ecologica?

*Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea