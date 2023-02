Primarie Pd, militante di destra vota 5 volte in diversi seggi. Video choc

Un militante di destra ha votato cinque volte in diversi seggi del Pd

Tra i militanti di destra gira un video che testimonierebbe la scarsa vaidità delle primarie del Pd vinte da Elly Schlein. Un militante di destra, col volto coperto da una mascherina, avrebbe votato cinque volte in diversi seggi del Pd, sempre per la Schlein (ma la preferenza non si vede).



E' accaduto a Brescia e l'operazione è stata organizzata dai ragazzi di "Brescia e i bresciani" vicini al Il Talebano, un network che è una sorta di think tank di destra notoriamente vicina a Fratelli d'Italia.



La persona che si vede nel video (ma che ha il volto coperto, dettaglio che va sottolineato) avrebbe votato cinque volte per Elly Schlein perché - stando almeno a quanto sostengono fonti de Il Talebano - più il Pd si sposta a sinistra e più il Centrodestra continuerà a vincere le elezioni e a governare. Una provocazione politica, sulla quale lasciamo che parlino le immagini:



