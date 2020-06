Puglia, Scalfarotto è il candidato di Italia Viva. Annuncio della Bellanova

"Ivan Scalfarotto e' il nostro candidato alla Presidenza della Puglia. Italia Viva, gli alleati della coalizione, tutti coloro che hanno a cuore una Puglia riformista dove pari opportunita', competenza, serieta', sobrieta', qualita' e lungimiranza caratterizzino l'azione politica e di governo da oggi hanno il loro campo largo. Un campo che faremo crescere. E' bene dirlo subito. La nostra non e' e non vuole essere un'azione politica e una campagna elettorale contro qualcuno ma per qualcosa". Lo scrive su facebook Teresa Bellanova, ministra politiche agricole. "Non ci interessa la forza dell'io ma del noi- aggiunge-, insieme a tantissime e tantissimi che in questi anni non si sono visti rappresentati e non hanno avuto voce eppure, in silenzio e laboriosamente, hanno lavorato per una Puglia di qualita'. Lo abbiamo detto tante volte e vale la pena ripeterlo: mai con i sovranisti, con i populisti di ogni tipo, con chi fa e pensa la politica come favore, elargizione, paternalismo oppure solo come critica dell'esistente senza assumere responsabilita' sul cambiamento". "La Puglia puo' e deve essere laboratorio della modernita', di una politica nuova che guarda in faccia le contraddizioni e lavora per affrontarle, dando soluzioni. Per questo l'invito ad esserci, in prima persona. Questa Puglia ha bisogno di tutte e tutti quelli che vogliono rimboccarsi le maniche per essere finalmente diversa. Noi ci siamo", conclude.