Quirinale, Letizia Moratti è la donna di Cdx che ha in mente Conte

Quirinale, Conte ha riunito nuovamente i vertici M5S. Irritazione nel Pd

Riunioni a cadenza quasi quotidiana (soprattutto a distanza), chat, telefonate. Quello del M5S, mentre si avvicina la decisiva partita di gennaio per l'elezione del Presidente della Repubblica, è un 'conclave' silenzioso ma costante. L'ultimo summit, apprende l'Adnkronos, si è svolto questa mattina: un tavolo 'allargato', dal leader Giuseppe Conte ai vicepresidenti del Movimento 5 Stelle, passando per i ministri. L'obiettivo: serrare i ranghi, tenere il M5S unito in vista dell'appuntamento quirinalizio definendo un metodo e una strategia.

Al momento, salvo ripensamenti, viene esclusa l'ipotesi di sondare la base degli iscritti attraverso le famose quirinarie, come accadde sette anni fa. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il nome che avrebbe in mente Conte è quello di Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Il motivo è abbastanza semplice, spiegano fonti qualificate: l'ex premier teme che alla quarta votazione Silvio Berlusconi (unico escluso dai pentastellati) possa davvero riuscire a essere eletto al Quirinale, magari per una manciata di voti grazie a qualche renziano, a un gruppo di parlamentari del Gruppo Misto (tra i quali anche ex grillini) e a qualche deputato e senatore del Centrosinistra (ex maggioranza giallo-rossa) che teme Mario Draghi e il ritorno immediato alle urne. Ecco quindi che per bloccare lo spettro Berlusconi Presidente, serve una proposta di Centrodestra.

I segnali d'altronde ci sono tutti. Il 23 dicembre scorso il vice-segretario dei 5 Stelle Michele Gubitosa rilascia un'intervista nella quale annuncia la svolta contiana: "Non poniamo veti. Sì a un nome di Centrodestra purché sia di alto profilo”. Passa qualche giorno e subito dopo Natale proprio l'ex presidente del Consiglio giallo-rosso interviene con un appello a tutte le forze politiche per eleggere una donna al Quirinale. Uno più uno, in politica, a volte fa tre. E non a caso nel Partito Democratico si registra una fortissima irritazione per queste mosse di Conte, non concordate con Enrico Letta, che rischiano di far saltare il tavolo per arrivare a un nome condiviso dall'attuale maggioranza (Pierferdinando Casini il più quotato).

Secondo alcune indiscrezioni, gli altri due nomi femminili che avrebbe in mente Conte, oltre a Moratti, sarebbero quelli dell'attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia e di Elisabetta Belloni, eletta di recente capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il problema è che la Guardasigilli ha avuto un pessimo rapporto con il Parlamento in questo anno di governo Draghi e, quindi, non raccoglie il favore di diversi parlamentari. Oltre a non piacere a una fetta stessa del M5S considerando la cancellazione della riforma Bonafede. Quanto a Belloni, osservano fonti di diversi partiti, è poco conosciuta e rischia di non avere quel profilo alto e autorevole che viene richiesto. Ma, soprattutto, serve un nome di Centrodestra per fermare l'operazione Berlusconi. Appunto, l'assessore al Welfare della Lombardia.