Quirinale-sondaggio, i bagnini votano sì: Cacciari presidente della Repubblica

Cacciari presidente della Repubblica? Sono favorevoli anche i bagnini che sono esperti del salvare vite, come dovrebbero fare i vaccini, ben studiati dal filoso

Quello che chiamo il mio regno marino, dove ho le radici, va da Pescara a Rimini.

Lì ho imparato e poi insegnato a nuotare. Lì ho salvato diverse persone dall'annegamento o comunque le ho tolte da difficoltà a tornare a riva. Lì ho visto applicare una tecnica estrema, per fortuna mai costretto a usarla, per salvare uno che sta annegando e che, preso dal panico, ti si avvinghia, stringendoti le braccia, impedendoti così di fare i movimenti giusti per non finire annegato con lui.

Che fa un bagnino esperto? Zac... zac... due forti sganassoni sul mento a quello che è diventato un suo reale pericolo... e riduce a docile morto galleggiante, il suo possibile annegatore, trascinandolo a riva sano e salvo!

In un'atmosfera da Amarcord, ho riparlato di questa tecnica con diversi attuali bagnini delle mie parti (ora dotati anche di motoscafo e salvagente da lanciare) e in modo particolare con i più anziani, rimasti belli magri come ai bei tempi dei salvataggi. I giovani dicono che oggi arrivano al mare che sanno nuotare anche i ragazzetti di sette-otto anni, avendo frequentato le piscine, ma anche loro conoscono l'estremo rimedio dei cazzotti in faccia.

Beh, si parla molto più facilmente con questi bagnini e si convincono a votare Sì, Cacciari Presidente, che con tante persone che filosofeggiano sulla loro libertà inviolabile a far quello che vogliono, tanto per tornare al solito discorso, cioè a vaccinarsi o non vaccinarsi.

Il bagnino che dà un pugno per stordire un affogando, potrebbe essere denunciato, per violenze e danni? Impone o no, in quell'occasione, il suo volere su uno in difficoltà, tant'è che gli mena? Certamente sì! Ma ve l'immaginate una chiassata dell'affogando che rivendica la sua libertà d'affogare e minaccia di rivolgersi al suo avvocato per denunciare il bagnino, che stava violando la sua libertà personale?

In realtà, il bagnino avrà l'eterna riconoscenza da chi magari s'è ritrovato anche un occhio nero, ma ha avuto salva la vita! L'affogando non tirerà mai in ballo tutti i filosofi antichissimi o attuali, irriducibili difensori delle libertà individuali! E i miei conterranei, amici poco inclini alla filosofia, si sono messi a sparare a zero, contro "i chiacchieroni filosofi e i politici" che spingono a non vaccinarsi, per non rinunciare alla loro libertà. Due hanno perfino recitato insieme a pappagallo l'irrispettosa definizione, dissacratrice e liquidatoria: "La filosofia è quella cosa, con la quale, o senza la quale, resti sempre tale e quale!" E io, ovviamente a ridere, pensando di ripetere la filastrocca a mia sorella filosofa!

"Ma come, hai cambiato idea?" m'ha chiesto incuriosito un vecchio compagno di liceo al corrente della mia posizione, assolutamente contraria a tutta la linea seguita da Speranza, tanto da farlo nominare Asino d'oro 2020! "Quest'esempio, - ha proseguito - sinceramente non l'ho sentito fare da nessun altro! Hanno tirato in ballo l'obbligo della patente, per giustificare, senza assolutamente riuscirci, l'introduzione del tesserino nazista, ma solo quest'esempio calza che è una meraviglia! È perfetto, tocca inviarlo a Brunetta, ne sarà entusiasta! Coincide alla perfezione con quanto afferma chi vuole vaccinare tutti: tu rischi di morire e io ti vaccino e ti salvo!"