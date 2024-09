Rai, chi è Roberto Natale: nuovo membro del Cda, ex portavoce di Boldrini e candidato con Vendola nel 2013

Rai: chi è il nuovo membro Cda Roberto Natale

Roberto Natale è il nuovo componente del Consiglio di amministrazione della Rai eletto stamane alla Camera con 45 preferenze, confluite sul suo nome soprattutto presumibilmente dall'ambito di Alleanza Verdi e Sinistra - Movimento 5 Stelle. Natale è giornalista professionista dal 1990. Nato a Roma il 28 ottobre 1958, si è laureato in filosofia ed ha al suo attivo una lunga carriera nella tv di Stato, iniziata a partire dagli anni '80. Nella sua carriera, oltre all'esperienza come redattore, figura anche quella di conduttore.

Parte fondamentale del percorso professionale del nuovo componente del Cda è sicuramente l'attività sindacale. Come Federica Frangi - altro consigliere eletto stamane in Parlamento- Natale ha fatto parte dell’Associazione Stampa Romana, in qualità di vicepresidente nel periodo compreso tra il 1995 e il 1996. Dal 1996 al 2006 è stato per tre volte Segretario dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, impegnato particolarmente in quegli anni sul tema della trasparenza delle assunzioni e del riconoscimento dei diritti dei precari.

Dal 2007 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi). Tra le sue esperienze anche l'impegno in politica al fianco di Nichi Vendola, nel 2013, quando si candida al Senato per Lazio e Abruzzo con il partito Sinistra, Ecologia e Libertà ma la lista non supera lo sbarramento e non viene eletto.

Dal 2013 al 2018 ricopre l'incarico di portavoce della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Dal 2020 è nella Direzione Rai per il Sociale, istituita per rafforzare l'azione del servizio pubblico nei tempi della pandemia. Nel 2022 è nominato Direttore della Direzione 'Rai per la Sostenibilità – Esg' e, in questa veste, diventa Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pubblicità Progresso.